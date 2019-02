Column: Wat brengt het jaar van het varken?

De Chinese renmibi is in het nieuwe jaar flink uit de startblokken geschoten. De munt steeg in januari met 3% ten opzichte van de dollar, terwijl de renminbi gebruikelijk in een smalle bandbreedte om de Amerikaanse munt heen beweegt. Dat roept al snel de vragen op wat er schuil gaat achter de rally en of de opmars ook doorzet nu volgens China ook de jaarwisseling achter de rug heeft. Deze week is in dat land namelijk het Jaar van het Varken begonnen.

Feest in China

De Chinese jaarwisseling speelde afgelopen weken al een grote rol bij de stijging van de renminbi. Veel exporteurs in dat land hebben in de aanloop naar dit zogeheten lentefestival posities in buitenlandse valuta’s omgeruild naar de eigen munt. Vanuit deze hoek valt de toegenomen vraag naar de Chinese munt voorlopig stil. Deze rugwind valt weg zodra deze bedrijven na de feestelijkheden de handelsactiviteiten over de grens weer opstarten. Het is bovendien nog afwachten of de renminbi blijft profiteren van het positieve sentiment rondom de handelsbesprekingen met de Verenigde Staten. Begin maart eindigt namelijk een wapenstilstand in de handelsoorlog van 90 dagen, die de Amerikaanse president Donald Trump begin december afkondigde.

Angel uit het handelsconflict

Er is China er veel aan gelegen om de angel definitief uit het handelsconflict te halen. De vorig jaar afgekondigde Amerikaanse importheffingen op $250 miljard aan Chinese goederen en de groeiende onzekerheid op financiële markten, speelt de economie van het land flink parten. Om te voorkomen dat de groei te snel afkoelt, heeft de centrale bank in Peking binnen vier maanden tijd maar liefst vijftien stimulerende maatregelen aangekondigd. Hoogstwaarschijnlijk speelt de overheid ook een rol bij de recente stijging van de renminbi. In 2018 liet China de munt namelijk opzettelijk behoorlijk wat dalen ten opzichte van de dollar. Daarmee steunde het land de door tarieven getroffen exportsector te steunen. De zwakke renminbi was Trump echter een doorn in het oog.

Minder happig op renminbi

De kans is groot dat beide kampen binnenkort een akkoord bereiken over de toekomstige handelsrelaties. Trump kan het zich niet permitteren om de zaak opnieuw op de spits te drijven. Door het conflict is de economische groei in de Verenigde Staten namelijk ook behoorlijk afgekoeld. Een overeenkomst is echter geen garantie voor een verdere stijging van de Chinese munt. Buitenlandse partijen zijn door de onzekerheid op financiële markten minder happig op investeringen in het land, zodat de vraag naar de munt vanuit deze hoek afneemt. Het Jaar van het Varken belooft dan ook vooral een beweeglijk jaar te worden voor de renminbi.

Joost Derks (joost.derks@nbwm.nl) is valuta-expert en algemeen directeur bij de Nederlandsche Betaal & Wisselmaatschappij (www.nbwm.nl). Hij heeft ruim twintig jaar ervaring in de valutawereld. Deze column geeft zijn persoonlijke mening weer en is niet bedoeld als professioneel (beleggings)advies.