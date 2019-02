Meer rechten voor flexwerkers in EU

In de horeca werken veel oproepkrachten. Ⓒ DIJKSTRA

BRUSSEL (ANP) - Deeltijdwerkers in de Europese Unie met een contract van meer dan 12 uur per maand krijgen meer rechten. Het gaat om afspraken over beschikbaarheid en over hoelang zij van tevoren moeten worden ingelicht over hun volgende klus.