Fiat Chrysler profiteert nog van Magneti Marelli

Magneti Marelli werd in oktober voor ruim 6 miljard euro verkocht aan investeerder KKR en auto-onderdelenmaker Calsonic Kansei. Maar de deal wordt waarschijnlijk pas in het tweede kwartaal van het huidige jaar afgerond. Daarom werken de prestaties nog door in de cijfers van het recente vierde kwartaal.

Fiat Chrysler zag in die periode de winst met 61 procent stijgen tot bijna 1,3 miljard euro. Dat kwam naast de bijdrage van Magneti ook door goede zaken in Noord-Amerika, verantwoordelijk voor het leeuwendeel van het resultaat. Daar zijn onder meer de Ram 1500 en de Jeep Wrangler erg in trek. In Azië gingen de zaken beduidend minder goed en werd door een zwakke Chinese markt een verlies in de boeken gezet. Ook in Europa zat het tij tegen, onder meer door zwakke prijzen.

De opbrengsten dikten met 6 procent aan tot 30,6 miljard euro. Operationeel stond er een winst in de boeken van iets meer dan 2 miljard euro, 7 procent meer dan een jaar terug. Voor het huidige jaar rekent het bedrijf op een aangepaste operationele winst van minimaal 6,7 miljard euro. Dat is duidelijk minder dan kenners in doorsnee hadden voorzien. Het aandeel ging in de Amerikaanse voorbeurshandel omlaag.