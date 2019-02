Omzetgroei en meer klanten voor T-Mobile US

De opbrengsten dikten in het vierde kwartaal met 6 procent aan tot bijna 11,5 miljard dollar. Dat was wel minder dan analisten in doorsnee hadden voorzien. Onder de streep resteerde een winst van 640 miljoen dollar, tegen ruim 2,7 miljard dollar een jaar daarvoor. Maar destijds werd het resultaat positief beïnvloed door een eenmalige belastingbate.

In totaal wist T-Mobile US, een van de grootste mobiele telefoniebedrijven van de Verenigde Staten, bijna een miljoen nieuwe abonnees te trekken. Dat waren er een jaar eerder in de laatste verslagperiode van het jaar 891.000 en kenners rekenden in doorsnee op een kleinere aanwas van het klantenbestand.