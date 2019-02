'Wall Street in de min na bedrijfscijfers'

Twitter stelde teleur met de vooruitzichten voor het lopende kwartaal, maar overtrof de verwachtingen van kenners rond de omzet en winst. Yum Brands, het moederbedrijf van fastfoodketens KFC, Taco Bell en Pizza Hut, boekte een lager winst. De omzet bij filialen die langer dan een jaar open zijn, steeg evenwel harder dan verwacht.

Verder opende NXP Semiconductor de boeken. De in New York genoteerde Nederlandse chipmaker zag de omzet het voorbije kwartaal dalen en voorziet dat die afname ook in de eerste drie maanden van dit jaar doorzet.

GoPro

Actiecameramaker GoPro meldde daarnaast zwarte cijfers te hebben geschreven, de eerste winst sinds vijf kwartalen. De strategie om goedkopere camera's af te leveren, lijkt daarmee vruchten af te werpen. Fiat Chrysler en producent van onder meer ontbijtgranen Kellogg kwamen eveneens met resultaten.

Er was ook fusienieuws te melden. De banken BB&T en SunTrust Banks kondigden aan de krachten te bundelen, waardoor de op vijf na grootste bank van de Verenigde Staten ontstaat.

Europese Commissie

De Europese Commissie stelde haar groeivooruitzichten voor veel eurolanden naar beneden bij. Daarnaast kwam Duitsland met tegenvallende cijfers over de industriële productie in het land, dat als grote motor van de Europese economie geldt. Het is nu verder afwachten of de handelsgesprekken tussen China en de Verenigde Staten volgende week enig resultaat brengen.

Wall Street sloot woensdag met kleine minnen af. De leidende Dow Jonesindex sloot met een verlies van 0,1 procent op 25.390,30 punten. De S&P 500 sloot op 2731,61 punten. Daarmee speelde de brede graadmeter 0,2 procent kwijt. Technologiegraadmeter Nasdaq verloor 0,4 procent tot 7375,28 punten.