Snel een baan vinden? Volg een lerarenopleiding

Dat meldt UWV, na een analyse van onderzoek door Elsevier Weekblad en SEO Economisch Onderzoek.

„De gemaakte studiekeuze is van invloed op hoe snel je een baan vindt, of dat in de juiste studierichting is en op welk niveau, maar ook tegen welk salaris. De gekozen studie bepaalt ook na tien jaar nog het succes op de arbeidsmarkt. Dat maakt de gemaakte studiekeuze steeds belangrijker”, zegt Michel van Smoorenburg, arbeidsmarktanalist bij UWV.

Vast contract

De meest kansrijke hbo-opleidingen zijn nu allemaal lerarenopleidingen. Wiskunde staat bovenaan, gevolgd door techniekvakken, Nederlands, natuur/scheikunde en economie. Het uurloon en jaarinkomen zijn goed en de jonge leraren vinden snel, vaak binnen twee maanden, werk. Ze krijgen ook snel een vast contract. Scholen kampen duidelijk met een lerarentekort.

Ook na een technische hbo-opleiding zijn de vooruitzichten goed. Bijvoorbeeld elektrotechniek, werktuigbouwkunde, technische bedrijfskunde en mechatronica. Ook de opleidingen ict, informatica, verpleegkunde, mondzorgkunde en verloskunde zorgen voor goede perspectieven.

Kunstacademie

Minder kansrijke hbo-opleidingen zijn de Kunstacademie, Dans, Muziek, Toerisme en European Studies. De helft van de afgestudeerden aan de kunstacademie doet er langer dan drie en een half jaar over om een baan op niveau te vinden.

Bij universitaire opleidingen biedt accounting de beste kansen, gevolgd door econometrie en tandheelkunde. Studenten archeologie, letterkunde en van kunst- en cultuurstudies zoals theaterwetenschappen hebben minder goede baankansen.