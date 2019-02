Ook AFM kraakt wet Wakkie

Peter Wakkie brak in 2017 een lans voor betere bescherming van NEderlandse bedrijven. Ⓒ foto Bloomberg

Den Haag - Toezichthouder AFM, en nationale en internationale beleggers gaan vol op het orgel in hun reacties op de voorgestelde wet die Nederlandse bedrijven in de toekomst moet toestaan 250 bedenktijd in te roepen bij overnamebiedingen of door aandeelhouders voorgestelde bestuurswijzigingen.