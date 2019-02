Philip Morris zet minder sigaretten af

Er werden in totaal ruim 740 miljard traditionele sigaretten, Philip Morris is onder meer producent van Marlboro, verkocht. Dat is 2,8 procent minder dan een jaar eerder. Vooral in Europa en Oost-Azië had het bedrijf te maken met lastige omstandigheden en voorraden bij afnemers. Als dat laatste effect buiten beschouwing wordt gelaten, was het aantal verkopen overigens stabiel.

De verkoop van tabak voor de IQOS-apparaatjes ging omhoog, met ruim 14 procent tot 41,4 miljard units. Dat apparaat verhit tabak, maar verbrandt het niet en is volgens Philip Morris een gezonder alternatief voor roken. In 2021 wil de onderneming een volume van 90 miljard tot 100 miljard met dit product behalen.

Groei

De jaaromzet van Philip Morris steeg met 3,1 procent tot 29,6 miljard. Als negatieve wisselkoerseffecten buiten beschouwing worden gelaten, is sprake van een groei met 3,4 procent. Operationeel kwam de winst uit op 11,4 miljard dollar, 1,8 procent lager dan een jaar eerder. Dit jaar rekent Philip Morris op verdere groei.