Danske Bank nu ook in Frankrijk onderzocht

Frankrijk is niet het eerste land dat zich over de zaak buigt. Ook in Denemarken en de Verenigde Staten lopen onderzoeken tegen Danske Bank.

Vorig jaar werd bekend dat de grootste bank van Denemarken van 2007 tot en met 2014 miljarden euro's aan dubieuze geldstromen had verwerkt. Het zou onder meer om crimineel geld uit Rusland zijn gegaan dat via de dochteronderneming in Estland werd witgewassen.