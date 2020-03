Aramco treuzelt met olieprijs maart

Ⓒ AFP

RIYAD (ANP/BLOOMBERG) - De Saudische staatsoliemaatschappij Aramco is nog steeds niet gekomen met de prijs voor ruwe olie in maart. Het is de grootste oliemaatschappij ter wereld. Die geeft al jaren de prijs voor de komende maand op aan klanten op de vijfde van de maand. Dat werd echter afgelopen donderdag uitgesteld naar zaterdag, maar toen is gemeld dat het mogelijk pas maandag 9 maart wordt.