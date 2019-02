Aziatische groei helpt L'Oréal

Parijs - Azië was afgelopen jaar een belangrijke regio voor L'Oréal. In het Verre Oosten boekt de cosmeticamaker nu, voortgestuwd door de vraag naar schoonheidsproducten in China, bijna net zo veel omzet als op thuismarkt West-Europa, zo bleek uit de jaarcijfers van het Franse concern. L'Oréal ziet ook geen afname van de vraag in China.