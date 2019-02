Ⓒ ANP

De verzwakking van de eurozone is ook op de financiële markten te merken. De euro is door de recessievrees gedaald. De Italiaanse rente, achilleshiel van de obligatiemarkt, is weer aan het stijgen. De vraag die nu door de markt gonst is of de druk op de Europese Centrale Bank weer groot genoeg is om in te grijpen.