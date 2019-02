Amazon stapt in zelfrijdende auto's

Ⓒ REUTERS

SEATTLE (ANP) - Webwinkel Amazon heeft geld gestoken in de start-up Aurora die zich bezighoudt met zelfrijdende auto's. Dat heeft het Amerikaanse bedrijf, dat in totaal ruim 530 miljoen dollar ophaalde, bekendgemaakt. Ook Shell Ventures, de investeringstak van olie- en gasconcern Shell, investeerde in Aurora.