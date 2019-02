Ⓒ ANP XTRA

De Tweede Kamer hamert op een herbevestiging van bestaande afspraken met Air France-KLM over de relatief zelfstandige positie van KLM binnen de luchtvaartgroep. In die afspraken staat dat er geen banen of vluchten overgeheveld van Nederland naar Frankrijk en KLM blijft het beheer voeren over de eigen kas.