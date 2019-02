Veerkracht Barbie doet Mattel goed

De kostenbesparingen die door de in april aangetreden topman Ynon Kreiz zijn ingezet, hadden ook een stevige invloed.

Mattels winst in het vierde kwartaal kwam uit op 14,9 miljoen dollar, terwijl analisten op een verlies hadden gerekend. Over heel 2018 was er nog wel een negatief resultaat voor de speelgoedmaker. Maar dit was met 531 miljoen dollar wel een stuk lager dan de ruim 1 miljard dollar die Mattel in 2017 tekort kwam.

Barbiepoppen

De verkoop van Barbiepoppen nam met 14 procent toe en leverde voor het eerst sinds 2014 meer dan 1 miljard dollar op. De omzet van Hot Wheels ging, vooral vanwege het vijftigjarig bestaan van de speelgoedautootjes, met 7 procent omhoog.

De totale omzet van Mattel daalde wel. In 2018 werd er voor 4,5 miljard dollar verkocht, een jaar eerder nog voor een kleine 4,9 miljard dollar. Dat kwam onder meer door lagere verkopen in China, waar Mattel de economische vertraging voelt. Ook heeft het bedrijf nog altijd last van het faillissement van winkelketen Toys 'R' Us. Die effecten moeten echter in de tweede helft van het huidige jaar verdwijnen.