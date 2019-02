Vrees voor ’tabakstoerisme’ naar zuiderburen

Over nog geen twee jaar betalen rokers volgens nieuwe berekeningen ongeveer 8 euro voor een pakje van 20 sigaretten, anderhalve euro meer dan nu, omdat de regering volgens de plannen in het preventieakkoord de tabaksaccijns in één klap hard omhoog gooit.

Miljoenen mislopen

Bij de vorige belastingverhoging op tabak trokken Nederlanders massaal naar België om daar goedkopere sigaretten te halen. Daardoor kreeg de overheid ineens 400 miljoen euro aan tabakstaks minder binnen.

Ook nu nog haalt 13 procent van de rokers zijn tabak uit het buitenland. Vlak bij de Belgische grens is zelfs een kwart van de peuken bij de zuiderburen ingeslagen. Tabakswinkels daar zien de prijsverhoging met genoegen tegemoet.

