Australische centrale bank snijdt in ramingen

De economische groei van Australië zal in het fiscale jaar dat loopt tot eind juni uitkomen op 2,5 procent. Dat was bij een eerdere raming nog een groei van 3,25 procent. De RBA wees specifiek op een correctie van de vastgoedmarkt, aangezien de huizenprijzen sinds hun piek in 2017 al 8 procent zijn gedaald. Dat zorgt voor ,,een significante onzekerheid'', aldus de centrale bankiers.

Een jaar later zal de economische groei uitkomen op 2,75 procent, van een eerdere voorspelling van 3,25 procent.