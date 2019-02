Sony beloont aandeelhouders met inkoop

In totaal wil Sony voor 100 miljard yen, omgerekend zo'n 802 miljoen euro, aan eigen aandelen inkopen in de periode tot en met 22 maart. Dat komt volgens het bedrijf neer op ongeveer 2,4 procent van het aantal uitstaande effecten.

Sony voerde in 2004 een kleine aandeleninkoop uit, maar deze was specifiek gericht op de fusie van het PlayStation-onderdeel met het moederbedrijf. De nu aangekondigde inkoop is speciaal gericht op het rendement van aandeelhouder, aldus Sony nu.

De stap volgt na de teleurstellende resultaten die de onderneming onlangs publiceerde en gaf de waarde van het aandeel een zetje. Beleggers maken zich zorgen over de toestand van de wereldwijde tech-industrie, te midden van een afnemende vraag in het voor de sector belangrijke China. Sony is het tweede grote Japanse bedrijf dat deze week met een grote inkoop komt. Eerder kondigde het conglomeraat SoftBank een programma aan van 900 miljard yen.