Wereldhave schrijft rode cijfers

In Frankrijk hebben enkele grote verhuurders huurafspraken gebaseerd op omzet en juist die viel door het Franse succes op het WK en de warme zomer wat tegen. Volgens Wereldhave lagen de algemene kosten wel zo'n 13 procent lager dan een jaar eerder. Dit was vooral te danken aan de reorganisatie in 2017 en aanvullende kostenbesparingen in Nederland.

Het zogeheten directe resultaat nam met ruim 2 procent af tot bijna 147 miljoen euro. Per aandeel komst dat neer op 3,33 euro, wat in lijn is met de eerder gestelde verwachtingen. Onder de streep was sprake van een nettoverlies van bijna 56 miljoen euro, tegen een winst van ruim 84 miljoen euro in 2017.

Voor het nieuwe jaar zijn de verwachtingen niet heel hooggespannen. Zo voorziet de onderneming wel een vergelijkbare groei voor de huurinkomsten maar die zal minder zijn dan de inflatie. Wereldhave rekent voor 2019 op een direct resultaat per aandeel tussen de 2,75 euro en 2,85 euro.