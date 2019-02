Black Friday spekt omzet moeder MediaMarkt

De omzet in het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar steeg op jaarbasis met 1,7 procent tot bijna 6,9 miljard euro. De online verkoop sprong met 28 procent omhoog. Black Friday wordt gezien als het startpunt voor de inkopen voor het feestdagenseizoen. Het bedrijf zegt dat het marktaandeel in verschillende landen is uitgebreid.

Ceconomy is de voormalige detailhandelstak van Metro, de eigenaar van groothandelsketen Makro, en werd in 2017 afgesplitst van dat concern.

Verwachtingen

Het bedrijfsresultaat daalde echter ruim 5 procent tot 291 miljoen euro. Dat kwam vooral door kosten voor wijzigingen in het topmanagement. In oktober stapte de Nederlandse topman van Ceconomy, Pieter Haas, per direct op na tegenvallende resultaten. Ook de financieel directeur is weg. Er is nu een tijdelijk team aan het hoofd van het bedrijf. Per 1 maart treden de nieuwe bestuursvoorzitter Jörn Werner en de nieuwe financieel directeur Karin Sonnenmoser in dienst bij Ceconomy.

In december maakte Ceconomy nog bekend dat het dividend wordt geschrapt. Het bedrijf kwam toen ook met een winstwaarschuwing voor dit jaar. Ceconomy ondervind tegenwind, onder meer door felle concurrentie van webwinkels. Het concern werkt aan een herstructureringsprogramma om de kosten te verlagen en de organisatie te stroomlijnen. In mei komen daarover meer details.

De verwachtingen voor het hele jaar worden gehandhaafd. Daarbij wordt gerekend op een lichte stijging van de omzet, met een daling van het resultaat.