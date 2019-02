Winkelgebieden trekken minder bezoekers

De groei is namelijk zeker niet eerlijk verdeeld. Het aantal bezoekers van winkelgebieden neemt al jaren af en daardoor wordt het voor winkeliers steeds moeilijker om het hoofd boven water te houden. Ruim zeventig procent van de winkelgebieden heeft nu minder bezoekers dan in 2013.

Onder meer slagers, bakkers en groenteboeren hebben het lastig. Zij voelen de concurrentie van supermarkten. Tweedehandswinkels, kleermakers en elektronicareparateurs zijn juist aan een opmars bezig omdat er steeds meer aandacht is voor duurzaamheid.

Faillissementen

Het aantal faillissementen in de detailhandel daalde vorig jaar voor het eerst in jaren niet meer. In 2019 zal dat aantal volgens de experts van ABN AMRO met maximaal 5 procent toenemen.

ABN AMRO denkt dat overheden, winkeliers en vastgoedeigenaren nog meer moeten samenwerken om winkelgebieden aantrekkelijk te houden. Samen moeten zij voor een goede mix van verschillende winkels zorgen. Daarbij moeten niet alleen maar ketens, maar ook kleine zelfstandige winkels en horeca een plaats krijgen.

Winkeliers kunnen volgens de economen zelf het verschil maken door te investeren in kundig personeel. Ook met goede service kunnen ze klanten binden.