'Klein openingsverlies voor AEX'

Trump bevestigde dat hij de Chinese president Xi Jinping deze maand niet meer zal ontmoeten om een handelsakkoord te sluiten. Vorige maand zei Trump nog dat hij eind februari met Xi zou spreken. De deadline van de huidige wapenstilstand in het handelsconflict tussen beide economische grootmachten loopt op 1 maart af. Volgende week staat wel een nieuwe onderhandelingsronde in China op het programma.

De Britse premier Theresa May en Europese Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker hebben een ,,robuust en constructief'' gesprek gehad in hun poging uit de impasse rond het brexitverdrag te geraken. Ze zijn overeengekomen om verder te onderhandelen over de vraag of een oplossing kan worden gevonden die kan rekenen op de grootst mogelijke steun in het Britse parlement.

Beursintermediair Flow Traders profiteerde in het vierde kwartaal van de onrust op de beurzen die vooral werd veroorzaakt door de wereldwijde handelsspanningen. De handelsinkomsten stegen afgelopen kwartaal met 75 procent ten opzichte van het derde kwartaal. De nettowinst bedroeg in het kwartaal 25,9 miljoen euro tegen 8,2 miljoen euro een periode eerder.

Vastgoedfonds Wereldhave heeft afgelopen jaar rode cijfers geschreven. Dat was vooral te wijten aan de Franse markt, waar de huurinkomsten terugliepen. Ook het afstoten van panden speelde mee. Eurocommercial Properties kwam eveneens met cijfers. De vastgoedinvesteerder behaalde in de eerst jaarhelft van het gebroken boekjaar een direct beleggingsresultaat van 58,5 miljoen euro. De vergelijkbare huurgroei bedroeg 1,5 procent.

Olie

De Europese beurzen sloten donderdag stevig lager. De AEX-index zakte 1,1 procent tot 530,50 punten en de MidKap leverde 1,5 procent in tot 727,25 punten. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt verloren tussen 0,8 en 2,7 procent. Ook Wall Street ging omlaag. De Dow-Jonesindex eindigde 0,9 procent lager op 25.169,53 punten. De brede S&P 500 zakte 0,9 procent en techbeurs Nasdaq daalde 1,2 procent.

De euro was 1,1335 dollar waard, tegen 1,1349 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,6 procent tot 52,31 dollar. Brent werd 0,6 procent goedkoper op 61,28 dollar per vat.