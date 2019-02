KPN rondt verkoop iBasis af

iBasis biedt een breed scala aan spraak- en mobiele datadiensten voor vaste en mobiele providers. Het zal zijn spraak- en datadiensten aan KPN blijven leveren.

De verkoop past in de strategie van KPN om zich meer toe te leggen op diensten in eigen land. KPN lijfde iBasis in 2009 in. iBasis boekte in 2017 een omzet van 705 miljoen euro en een bedrijfsresultaat (ebitda) van 24 miljoen euro.