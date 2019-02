Eurocommercial boert goed met winkelvastgoed

,,Terwijl sommige marktcommentatoren momenteel een extreem negatief beeld hebben van winkelvastgoed, is onze ervaring in de praktijk eigenlijk vrij positief'', zegt topman Jeremy Lewis.

Eurocommercial zag de vastgoedinkomsten op jaarbasis met meer dan 4 procent oplopen tot dik 87 miljoen euro. Het directe beleggingsresultaat steeg in de eerste helft van het gebroken boekjaar van het bedrijf met ruim 3 procent tot een kleine 59 miljoen euro. Daardoor ziet het er volgens de onderneming naar uit dat het dividend over het voorgaande boekjaar van 2,15 euro per aandeel dit jaar makkelijk herhaald kan worden.

Het vastgoedbedrijf heeft vorige maand nog voor ongeveer 170 miljoen euro extra winkelruimte bijgekocht in het eerder overgenomen Brusselse winkelcentrum Woluwe. Dit complex in de Brusselse gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe opende de deuren in 1968 en is volgens Eurocommercial het bekendste winkelcentrum van de Belgische hoofdstad. Jaarlijks winkelen er miljoenen mensen in het winkelcentrum bij vestigingen van onder meer Zara, H&M, Esprit en Match.