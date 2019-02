Nieuwe fase in overnamestrijd Earthport

Het bod van Visa bedraagt 37 pence per aandeel in contanten, wat neerkomt op circa 247 miljoen pond. Dat is omgerekend 282 miljoen euro. Mastercard bood in januari 33 pence per aandeel, ofwel 233 miljoen pond, om een eerder bod van Visa van 30 pence per aandeel uit december te overtreffen.

Volgens Visa heeft zijn verhoogde bod de steun van het bestuur van Earthport. Mastercard liet in een reactie weten zijn opties te bekijken en dat binnenkort een verdere mededeling wordt gedaan. De aandeelhouders van Earthport worden door Mastercard aangeraden niet in te gaan op het voorstel van Visa.

Het in Londen gevestigde Earthport levert betalingsdiensten aan bijvoorbeeld de financiële sector. Er werken meer dan 200 mensen bij de onderneming, die ook kantoren heeft in New York, Miami, Dubai en Singapore.