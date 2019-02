Beurs: Arcelor zwak in aarzelende AEX

Rond kwart voor één stond de AEX-index 0,1% lager op 529,86 punten. De Midkap schoot 1,1% omlaag naar 719,49 punten. De koersenborden in Londen (+0,2%) en Parijs (+0,1%) kleurden groen, terwijl Frankfurt vrijwel ongewijzigd was.

De financiële markten zijn negatief gestemd, omdat de Amerikaanse president Donald Trump bevestigde dat hij de Chinese president Xi Jinping deze maand niet meer zal ontmoeten om een handelsakkoord te sluiten. De deadline van de huidige wapenstilstand in het handelsconflict tussen beide economische grootmachten loopt op 1 maart af. Volgende week staat wel een nieuwe onderhandelingsronde in China op het programma.

Rein Schutte, beleggingsadviseur bij Boer & Olij benadrukt dat beleggers even een pas op de plaats maken doordat het optimisme over de handelsgesprekken tussen China en Amerika enigszins is getemperd. „Het is positief dat er volgende week nog steeds wordt gesproken, maar het is afwachten welke signalen er dan worden afgegeven. Het grootste gevaar voor de aandelenmarkten is dat er weer nieuwe ronde van tariefsverhogingen aan zit te komen.”

Verder zal volgende week weer een nieuwe stroom aan kwartaalcijfers naar buiten komen. Zo doen onder meer DSM, Akzo Nobel en ABN Amro de boeken open. „De zwakke groeicijfers uit de eurozone hebben beleggers weer met de neurs op de feiten gedrukt. Onderliggend gaat het echter toch vooral om de preataties van bedrijven.”

In de AEX sloot ArcelorMittal de rij met een koersdaling van 3,6%. Altice Europe werd 1,8% minder waard. ASML koerste naar een verlies van 1,6%.

KPN (-0,8%) kondigde aan de verkoop van zijn Amerikaanse dochteronderneming iBasis te hebben afgerond. Tofane Global nam iBasis over voor een niet bekendgemaakt bedrag.

ABN Amro leverde 0,8% in. Het bankconcern publiceert komende woensdag de jaarcijfers.

Verlichtingsproducent Signify verstevigde de koppositie met een plus van 2,2%. Informatieleverancier Relx dikte 1,1% aan.

In de Midkap incasseerde Flow Traders een koersdreun van 6,1%. De beursintermediair profiteerde in het vierde kwartaal van de onrust op de beurzen die vooral werd veroorzaakt door de wereldwijde handelsspanningen. Volgens analisten stelden de handelsinkomsten in de Verenigde Staten echter teleur in het vierde kwartaal. Het ontbreken van een verwachting voor het lopende kwartaal schoot ze eveneens in het verkeerde keelgat.

Wereldhave werd ook van de hand gedaan met een duikeling van 7,3% tot gevolg. Het vastgoedfonds heeft afgelopen jaar rode cijfers geschreven. Dat was vooral te wijten aan de Franse markt, waar de huurinkomsten terugliepen. Ook het afstoten van panden speelde mee.

Eurocommercial Properties zakte 0,9%. De vastgoedinvesteerder behaalde in de eerst jaarhelft van het gebroken boekjaar een direct beleggingsresultaat van €58,5 miljoen.

Air France KLM vloog 2,9% lager. Luchtvaartdochter KLM zag het aantal reizigers in januari met 1,6% groeien tot bijna 2,6 miljoen. De Tweede Kamer hamert trouwens op een herbevestiging van bestaande afspraken met Air France KLM over de relatief zelfstandige positie van KLM binnen de luchtvaartgroep.

Wil je de DFT Nieuwsbrief voortaan iedere ochtend automatisch via de mail ontvangen? Dan kan je je hier gratis aanmelden.