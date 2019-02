Beurs: Stapje terug AEX; Harde tik Flow Traders

Rond kwart voor vier stond de AEX-index 0,4% lager op 528,43 punten. De Midkap schoot 1,8% omlaag naar 713,94 punten.

Elders in Europa liet de beurs in Frankfurt 0,6% liggen, terwijl Parijs 0,2% kwijtraakte.

De terughoudendheid op het Damrak na de zeer mooie rit omhoog sinds begin van dit jaar werd aangewakkerd doordat de Amerikaanse president Donald Trump gisteravond bevestigde om de Chinese president Xi Jinping deze maand niet meer te ontmoeten om een handelsakkoord te sluiten. Léon Cornelissen, econoom bij Robeco, benadrukt dat een alomvattende handelsdeal tussen beide economische grootmachten voor 1 maart niet realistisch was. De kans is volgens hem groot dat een nieuwe deadline zal worden afgesproken. „Beide partijen zullen uiteindelijk wel bereid moeten zijn om water bij de wijn te gaan doen.” Na de bedruktheid van een dag eerder viel Wall Street bij de start nog wat verder terug.

Cornelissen kijkt met opgewekte blik naar de vooruitzichten van de aandelenmarkten. „De Chinese overheid zal net zo lang blijven stimuleren totdat de economische omstandigheden gaan verbeteren. Verder is het wachten op een rebound van de Duitse economie die in het vierde kwartaal van vorig jaar last had van tijdelijke factoren, zoals het lage peil in de Rijn waardoor bedrijven minder water konden opnemen. Het sterk meevallende Amerikaanse banenrapport van begin deze maand geeft eveneens reden tot optimisme.”

In de AEX dook ArcelorMittal 4% omlaag. De Duitse bank Nord/LB heeft het staalconcern van de kooplijst gehaald. Verder werd bekend dat Arcelor mensen in Brazilië uit voorzorg heeft weggehaald vanwege de risico’s met een dam bij een ijzerertsmijn van het bedrijf. Altice Europe kwam nog verder onder druk en werd 4,4% minder waard. ASML koerste naar een verlies van 1%.

KPN (-0,5%) kondigde aan de verkoop van zijn Amerikaanse dochteronderneming iBasis te hebben afgerond. Tofane Global nam iBasis over voor een niet bekendgemaakt bedrag.

ABN Amro leverde 1,2% in. Het bankconcern publiceert komende woensdag de jaarcijfers.

Verlichtingsproducent Signify behield de koppositie met een plus van 1,3%. Beleggers hebben het aandeel van het verlichtingsbedrijf sinds de resultaten eerder deze maand weer omarmd. Informatieleverancier Relx dikte 0,7% aan. Heineken kreeg er eveneens 0,7% bij.

In de Midkap incasseerde Flow Traders een koersdreun van 7,2%. De beursintermediair profiteerde in het vierde kwartaal van de onrust op de beurzen die vooral werd veroorzaakt door de wereldwijde handelsspanningen. Volgens analisten stelden de handelsinkomsten in de Verenigde Staten echter teleur in het vierde kwartaal. Het ontbreken van een verwachting voor het lopende kwartaal schoot ze eveneens in het verkeerde keelgat.

Wereldhave werd nog harder geraakt met een duikeling van 8,2%. Het vastgoedfonds heeft afgelopen jaar rode cijfers geschreven. Dat was vooral te wijten aan de Franse markt, waar de huurinkomsten terugliepen. Ook het afstoten van panden speelde mee.

Eurocommercial Properties zakte 1,4%. De vastgoedinvesteerder behaalde in de eerst jaarhelft van het gebroken boekjaar een direct beleggingsresultaat van €58,5 miljoen.

Air France KLM vloog 3,2% lager. De Tweede Kamer hamert op een herbevestiging van bestaande afspraken met Air France KLM over de relatief zelfstandige positie van KLM binnen de luchtvaartgroep. KLM zag verder het aantal reizigers in januari met 1,6% groeien tot bijna 2,6 miljoen.

Wil je de DFT Nieuwsbrief voortaan iedere ochtend automatisch via de mail ontvangen? Dan kan je je hier gratis aanmelden.