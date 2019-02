Flow Traders onderuit op lagere beurs

Na tien minuten handelen stond de AEX-index 0,1% lager op 529,8 punten. De Midkap noteerde 1,2% in de min op 718,9 punten. De koersenborden in Frankfurt (-0,3%), Parijs (-0,1%) en Londen (-0,02%) kleurden eveneens rood.

Elders gingen de beurzen ook omlaag. De Japanse Nikkei-index sloot vanochtend 2% lager. De Amerikaanse beurzen eindigden donderdagavond 0,9% tot 1,2% in het rood.

De financiële markten zijn negatief gestemd, omdat de Amerikaanse president Donald Trump bevestigde dat hij de Chinese president Xi Jinping deze maand niet meer zal ontmoeten om een handelsakkoord te sluiten. De deadline van de huidige wapenstilstand in het handelsconflict tussen beide economische grootmachten loopt op 1 maart af. Volgende week staat wel een nieuwe onderhandelingsronde in China op het programma.

In de AEX was levensmiddelenconcern Unilever vandaag de grootste stijger met een plus van 0,7%. Vastgoedfonds Unibail-Rodamco pluste 0,3%.

KPN (-0,3%) kondigde aan de verkoop van zijn Amerikaanse dochteronderneming iBasis te hebben afgerond. Tofane Global nam iBasis over voor een niet bekendgemaakt bedrag.

Altice Europe was de grootste daler onder de hoofdfondsen. De volatiele kabel- en telecomaanbieder werd 1,7% minder waard.

In de Midkap incasseerde Flow Traders een koersdreun van 8%. De beursintermediair profiteerde in het vierde kwartaal van de onrust op de beurzen die vooral werd veroorzaakt door de wereldwijde handelsspanningen. De handelsinkomsten stegen afgelopen kwartaal met 75%. Beleggers hadden echter op meer gerekend.

Vastgoedfonds Wereldhave (-3,9%) heeft afgelopen jaar rode cijfers geschreven. Dat was vooral te wijten aan de Franse markt, waar de huurinkomsten terugliepen. Ook het afstoten van panden speelde mee.

Eurocommercial Properties (-2,2%) kwam eveneens met cijfers. De vastgoedinvesteerder behaalde in de eerst jaarhelft van het gebroken boekjaar een direct beleggingsresultaat van €58,5 miljoen.

Air France KLM vloog 3% lager. Luchtvaartdochter KLM zag het aantal reizigers in januari met 1,6% groeien tot bijna 2,6 miljoen. De Tweede Kamer hamert trouwens op een herbevestiging van bestaande afspraken met Air France KLM over de relatief zelfstandige positie van KLM binnen de luchtvaartgroep.

