'Herwaarderingen drukken op Wereldhave'

Het winkelvastgoedfonds dook afgelopen jaar in de rode cijfers. Wereldhave heeft daarbij voor tientallen miljoenen euro's aan negatieve herwaarderingen in de boeken moeten opnemen, in verband met een afgenomen vraag naar winkelcentra in de vastgoedbranche.

De marktvorsers noemen de verwachting die de onderneming heeft uitgesproken voor het nieuwe boekjaar in lijn met hun verwachting. Hierin werkt volgens hen vooral het afstoten van de bezittingen in Finland door. Ook noemt ING onder meer de huurinkomsten in Frankrijk lager dan voorzien.

Het advies voor Wereldhave blijft staan op neutraal bij de bank, met een koersdoel van 25,00 euro. Het fonds noteerde vrijdag rond 10.00 uur 5,2 procent lager op 26,17 euro.