'Randstad voelt uitdagende marktomstandigheden'

De kenners gaan in doorsnee uit van een kwartaalomzet van 6,1 miljard euro, tegen bijna 6 miljard euro aan opbrengsten in de meetperiode een jaar eerder. Dit betekent een omzetgroei van 2,3 procent, vergelijkbaar met het vorige kwartaal maar lager dan wat er in de eerste helft van het jaar gemeten was. Onder de streep zal een operationele winst resteren van naar verwachting 228 miljoen euro. Een jaar eerder was dat nog 262 miljoen euro. De brutowinstmarge van Randstad zal licht dalen tot 19,6 procent, ramen de marktvorsers.

Opvallend is de fors lagere verwachting voor de omzetgroei per werkdag in het laatste kwartaal van het jaar. Deze komt uit op 1 procent ten opzichte van een jaar eerder, vergeleken met gemiddeld 5 procent in de voorgaande kwartalen, ze denken de analisten. Voor heel 2018 komt de groei uit op 4 procent, een halvering ten opzichte van een jaar eerder.

Tegenwind

De uitzendbranche voelt de tegenwind van kerende economische omstandigheden. Het Amerikaanse Manpower, een branchegenoot van Randstad, zette onlangs een lagere omzet en winst in de boeken vanwege de terugval van de opbrengsten in de Noord-Europese markt. Waar Europa begin vorig jaar nog een van de snelste groeiende markten was, draaide dat halverwege het jaar scherp. De Duitse economie is geraakt door een zwakte van de autosector en Frankrijk had last van de gele hesjes-protesten.

Deze situatie zet naar verwachting in het huidige jaar door waardoor de branche amper op omzetgroei kan rekenen, aldus specialisten bij Bloomberg. Beleggers zullen vooral de stabiliteit van de winstmarge in de gaten houden. Randstad opent dinsdag voorbeurs de boeken.