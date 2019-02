'Meer winst op licht lagere omzet Wessanen'

De jaaromzet wordt geraamd op krap 625 miljoen euro, tegen 624 miljoen euro in 2017. Voor de aangepaste nettowinst ligt de consensus op 36,5 miljoen euro, van 32,4 miljoen euro een jaar eerder.

Wessanen zelf rekende voor dit jaar op een ,,lage tot gematigde groei'' voor zijn eigen merken. Dat was eerder nog een ,,gematigde'' groei. Kenners zetten vraagtekens of ook de aangepaste doelstelling van het bedrijf wordt gehaald. Daarvoor moeten de verkopen in het slotkwartaal wel heel erg hard omhoog gaan.

Punt van zorg

Analisten bestempelden eerder ook de groeipotentie van Wessanen als een punt van zorg. Na de publicatie van de cijfers over het derde kwartaal werd onder meer gewezen op het gebrekkige zicht op de omzetontwikkeling en de mogelijke teleurstellingen wat betreft de groei van de opbrengsten.

Het bedrijf kwam vorig jaar met twee winstwaarschuwingen en de koers ging afgelopen jaar met meer dan 50 procent omlaag. Daarmee lijkt het aandeel volgens kenners eerlijker gewaardeerd.