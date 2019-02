’Zijderoute China ondermijnt westerse economie’

Dat constateert kredietverzekeraar Euler Hermes na onderzoek naar de gevolgen van de het megaproject uit Peking.

De conclusies zijn opvallend, de kredietverzekaar, die in Nederland exporterende ondernemers in het buitenland begeleidt, blijft doorgaans op de vlakte met zijn conclusies.

Eerder waarschuwde het IMF voor het verstorende effect van de Chinese staatssteun aan projecten op de wereldeconomie. Het riep landen op zijn intellectuele eigendom te beschermen in samenwerking met China.

De Nieuwe Zijdenroute treft volgens Euler Hermes inmiddels al 41% van de wereldhandel.

Krediet onder voorwaarden

De verzekeraar berekent dat de handelsstromen tussen China en zijn partners langs deze route in 2019 met $117 miljard groeien. Dat was $168 miljard toename in 2018.

Of de Nieuwe Zijdenroute een succes wordt is nog maar de vraag, stellen de onderzoekers: China biedt ruimschoots krediet aan lande en bedrijven, maar tegen scherpe voorwaarden - zoals verkoop van schaarse grondstoffen en mijnbouw - die partners langs de Belt and Road niet altijd zullen accepteren.

Ook de verschillende rechtssystemen blijken al een probleem op te leveren, naast de gebruikelijke politieke spanningen.

De Chinese export naar aanpalende landen van de opvolger van de oude Zijdenroute zou dit jaar met $56 miljard toenemen, tegen een plus van $76 miljard in 2018.

’Machtsvertoon China’

Euler Hermes is uiterst kritisch over de achterliggende bedoeling van China. Johan Geeroms, hoofd Risk Underwriting bij Euler Hermes Nederland in een toelichting: „Op het eerste gezicht lijkt het een win-winsituatie voor partners. Zo brengt China het ook. Maar als je inzoomt zijn er allerlei haken en ogen. Het is machtsvertoon dat de economische grenzen overschrijdt. Het is niet voor niks dat landen als India en Japan moord en brand schreeuwen.”

China stelt dat zijn Belt and Road Initiatieve bedoeld is om ontwikkeling te bevorderen door meer samen te werken in handel, financiering, investeringen en cultuur langs deze routes, die zowel over land als water gaan.

’Verontrustend’

Geeroms: „Maar hoe mooi het ogenschijnlijk ook is, de opmars van China is vooral verontrustend voor Europa, omdat wij het spel politiek correct willen spelen. Kijk hoe Europese bedrijven, vaak ook start ups, worden opgekocht. De enorme kennis- en patentroof die hiermee gepaard gaat. Tegelijkertijd blijft de Chinese markt vaak gesloten voor buitenlandse investeerders.”

Euler Hermes ziet ook een einde van een tijdperk met Westerse dominantie bewaarheid worden.

Geeroms: ,,Ook de VS en Trump zien dat. Maar het gebeurt wel volgens eigen Chinese regels. Kijk naar de Chinese schuldenberg en vergaande overheidsbemoeienis. China hanteert andere regels dan de rest van de wereld. Dat steekt en roept spanningen op.”

