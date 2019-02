KPN-belager op overnamepad in India

Vorige week lekte uit dat Brookfield met de pensioenreuzen APG en PGGM had gesproken over een mogelijk overnamebod op KPN. Het idee zou zijn om het telecomconcern op te splitsen in een dienstenbedrijf en een infrastructuuronderneming. Zonder medewerking van de KPN-leiding is het overnameplan van de Canadese investeerder echter vrijwel kansloos.

Vandaag zijn eveneens berichten verschenen dat Brookfield tot de kanshebbers behoort om de datacenters van het Spaanse Telefónica te kopen. Ook de datacenterbedrijven Equinix en Digital Realty zijn ervoor in de race, meldt de website TMT Finance. De datacenters van Telefónica kosten ongeveer €600 miljoen.

