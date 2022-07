Baas Volkswagen weggestuurd

De 63-jarige Diess werd in april 2018 aangesteld als bestuursvoorzitter, drie jaar nadat aan het licht was gekomen dat Volkswagen had gesjoemeld met emissiegegevens van zijn dieselauto’s.

Het FT heeft van twee ingewijden vernomen dat de 20-koppige raad van commissarissen, waarin de aandeelhoudersfamilie Porsche-Piëch zitting heeft, unaniem besloot Diess te vervangen.

Bekijk ook: Volkswagen verzilvert Porsche voor dure transitie

Diess had als missie van Volkswagen de grootste producent ter wereld van elektrische auto’s te maken en lanceerde hiervoor een investeringsplan van €52 miljard. Hij botste wel veelvuldig met de machtige Duitse ondernemingsraad en zorgde vorig jaar voor woede bij de vakbonden door te suggereren dat Volkswagen in Duitsland 30.000 werknemers te veel heeft. Het ontslag van Diess wordt door de ondernemingsraad dan ook positief ontvangen.

Diess wordt ook verantwoordelijk gehouden voor de problemen die het samenvoegen van de softwareteams meebracht, zoals vertragingen bij autoproducties en kostenoverschrijdingen.

Opvolger

Topman Oliver Blume van dochtermaatschappij Porsche neemt de leiding over bij Volkswagen. Hij werkte in het verleden voor de merken Audi, SEAT en Volkswagen.

Porsche, ook wel bekend als Porsche AG, werd opgezet in 1931 door Ferdinand Porsche. Hij heeft in de jaren 30 ook de eerste Volkswagen ontworpen in opdracht van het naziregime. In de loop van hun bestaan hebben de twee autofabrikanten altijd nauwe banden gehad. Maar het sportwagenmerk is pas zo'n tien jaar onderdeel van de Volkswagen, waartoe bijvoorbeeld ook Audi, Lamborghini en Bentley behoren.