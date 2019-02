Kabinet steunt topman in machtsstrijd KLM

„Een eventuele herbenoeming van de heer Elbers kan op mijn volledige steun rekenen”, schrijft Hoekstra, die één van de vier aandeelhouders is van luchtvaartmaatschappij. „Air France KLM bevindt zich in een cruciale fase om een grote concurrerender speler te blijven in de Europese luchtvaart. Ik heb er vertrouwen in dat de heer Elbers een belangrijke bijdrage kan leveren in het concurrender maken van het bedrijf.”

Centraliseren

De in september Benjamin Smith van moederconcern Air France KLM wil zelf KLM besturen en de Frans-Nederlandse luchtvaartmaatschappij centraliseren, zo melden ingewijden. Dit zou ten koste kunnen gaan van banen, routes en omzet bij KLM. De huidige president-directeur van KLM is een sta-in-de-weg voor die plannen en daarom wil Smith van hem af. De aandeelhouders van KLM hebben daar echter het laatste woord over in april.

De afgelopen jaren moest Elbers regelmatig in actie komen om te voorkomen dat KLM werd uitgekleed, terwijl bij Franse zustermaatschappij een kleine miljard euro door het putje ging door stakingen en hervormingen uitbleven.

Kostenverlaging

Hoekstra wijst in de brief op de noodzaak tot kostenverlaging van Air France KLM. Smith deelde de afgelopen tijd loonsverhogingen uit bij Air France, dat al 25% duurder is dan KLM of het Duitse Lufthansa. Volgens een uitgelekt plan zou Smith deze kostenstijging willen compenseren door Air France een ‘A-merk’ en van KLM een ‘b-merk’ te maken. Dit zou KLM bestemmingen en omzet kunnen kosten. „Air France en KLM zullen hard aan de slag moeten om hun positie te behouden en te versterken, onder andere door kosten te verlagen.”