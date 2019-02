'Risico's rond dam ArcelorMittal in Brazilië'

Het gaat om de mijn Serra Azul in de staat Minas Gerais. Ongeveer vijftig families zijn geëvacueerd uit het gebied. ArcelorMittal liet weten uit voorzorg mensen te evacueren. Op de beurs in Amsterdam stond het aandeel ArcelorMittal vrijdag rond het middaguur bijna 3 procent in het rood.

In januari bezweek nog een dam bij een ijzerertsmijn van de Braziliaanse mijnbouwer Vale. Een enorme stroom modder en afval bedolf delen van het terrein en naburige wooncomplexen in de buurt van Brumadinho in de staat Minas Gerais. Er zijn inmiddels 150 slachtoffers van de dambreuk geborgen en er worden nog meer dan 180 mensen vermist.