Nieuwe broker biedt gratis handel in aandelen

Via het handelsplatform van Tradealot wordt het mogelijk om gratis te handelen in aandelen van de grootste bedrijven wereldwijd, zoals die met een beursnotering in Amsterdam, Londen, New York en Tokio. De online broker verwacht om in de komende twee maanden nog een nieuw platform te lanceren, dat handel in opties en ETF's mogelijk maakt.

Tradealot werd twee jaar geleden opgericht met de steun van bijna honderd investeerders. Toen streefde het bedrijf om zo'n 50 tot 70 procent lagere kosten aan te bieden dan bij de bestaande brokers. Maar dankzij een strategische samenwerking met de in Cyprus gebaseerde en in 2011 opgerichte broker JFD lukte het om de kosten naar nul te brengen.

Het verdienmodel van Tradealot is dan ook anders dan bij de gewone brokers die een vergoeding vragen voor het gebruik van hun platform. Tradealot zegt zijn inkomsten te halen uit vermogensbeheer en de zogeheten mirror transacties, waarbij een belegger de transacties van meer ervaren beleggers één op één volgt, vaak tegen een hoog tarief.