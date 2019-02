Reële spaartaks laat langer op zich wachten

Dat schrijft staatssecretaris Snel (Financiën) in antwoord op Kamervragen. De spaartaks ligt al lang onder vuur, omdat die uitgaat van een rendement dat door de extreem lage spaarrentes niet meer is te halen voor de mensen die hun vermogen bij de bank geparkeerd hebben. Daardoor moeten mensen soms meer belasting betalen dan hun spaargeld in een jaar heeft ’opgeleverd’.

Er wordt daarom al tijden gevraagd om een belasting op basis van het reële rendement, zodat mensen echt belasting gaan betalen over de waardestijging van hun vermogen. Maar de praktijk blijkt wat weerbarstiger, het valt nog niet mee om zo’n nieuwe vermogensrendementsheffing op te zetten.

Jaar te laat

In de fiscale beleidsagenda van februari 2018 schreef de staatssecretaris dat hij in het voorjaar van 2018 de Tweede Kamer zou informeren over het standpunt van het kabinet over een belasting op basis van werkelijk rendement. Maar het is sindsdien altijd stil gebleven.

Kamerleden Lodders (VVD) en Omtzigt (CDA) vragen aan Snel of die brief inderdaad nog niet gestuurd is. Dat bevestigt de staatssecretaris en hij legt ook uit waarom. „Een stelsel van vermogensrendementsheffing op basis van werkelijk rendement heeft verregaande consequenties voor onder andere de administratieve lasten van burgers, risico’s op belastingontwijking en de uitvoerbaarheid. Het kabinet weegt deze consequenties daarom zorgvuldig af en heeft hiervoor langer nodig dan ik heb ingeschat op het moment van het verzenden van de fiscale beleidsagenda.”