’Tikkie populair bij dubieuze drugssites’

Het programma maakte een rondgang langs twintig websites die drugs, medicijnen en ‘research chemicals’ verkopen. Dit zijn drugs die nog niet op de Opiumlijst staan. Banken willen de sites niet als klant waardoor het voor hen moeilijk is online betalingen te ontvangen.

Tikkie biedt de verkopers de voordelen van iDEAL zonder de strikte controle die een zakelijk bankproduct met zich meebrengt. Brandpunt+ telde drie sites die op Tikkie waren overgestapt en sprak met andere site-eigenaren die een overstap overwogen. Het omzetten van de sites loopt in de tonnen per jaar.

ABN Amro, de eigenaar van Tikkie, is fel tegen de inzet van de app voor dergelijke handel. ,,Als ontdekt wordt dat de consumentenapp voor zakelijke doeleinden gebruikt wordt, of er manieren bedacht worden om limieten te omzeilen, handelt de gebruiker in strijd met de voorwaarden en kan het gebruik van de app door de bank beëindigd worden. Dat is niet alleen theorie, dat gebeurt ook'', aldus een woordvoerder van de bank.

ABN Amro benadrukt dat zakelijke transacties met de consumentenapp ’continu in de gaten worden gehouden’. Overtreders worden direct afgesloten.