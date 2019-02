'Ogen bij ABN AMRO gericht op dividend'

Marktvorsers gaan gemiddeld genomen uit van een jaarwinst van ruim 2,4 miljard euro, tegen bijna 2,8 miljard euro in 2017. De kwartaalwinst ramen de kenners op 439 miljoen euro. ABN AMRO meldde een jaar terug over de vergelijkbare periode nog een resultaat van 542 miljoen euro. De consensus wijst erop dat de baten over de gehele linie wat terugliepen, terwijl er ook geld opzij gezet moest worden voor slechte leningen.

Operationeel was er in heel vorig jaar wel sprake van verbetering, is de prognose. Voor elke euro aan inkomsten moest ABN AMRO volgens de analisten 58 cent aan kosten maken. In 2017 ging het nog om ruim 60 cent. De kapitaalbuffer, gemeten volgens de zogenoemde CET1-ratio, steeg naar verwachting van 17,7 procent eind 2017 tot 18,6 procent.

Rumoerig

In november bleek al dat de bank goed was gepositioneerd om het dividend wat op te schroeven. Hoeveel dividend de aandeelhouders precies over 2018 tegemoet kunnen zien zou evenwel pas bij de jaarcijfers worden besloten. Over de eerste negen maanden van vorig jaar had ABN AMRO hiervoor alvast 60 procent van de nettowinst opzijgezet. In 2017 liet ABN AMRO nog de helft van de winst terugvloeien naar de aandeelhouders.

Het was vorig jaar rumoerig in de top van ABN AMRO. Zo stapte president-commissaris Olga Zoutendijk op na kritiek op haar leiderschapsstijl. Ook kwam er een onderzoek naar het functioneren van de volledige raad van commissarissen. Verder schreven topmanagers tot twee maal toe een brandbrief. Zo zeiden ze dat de bank door een vertrouwenscrisis vleugellam was geworden als gevolg van ingrepen door topman Kees van Dijkhuizen. ABN AMRO stelde zich overigens niet te herkennen in het geschetste beeld. Bij de bank wordt zelfs getwijfeld aan de echtheid van de brieven.

ABN AMRO kondigde begin augustus nog een ingreep aan bij zijn zakenbankdivisie. Daarbij verdwenen onder meer 250 banen. Afgelopen kwartaal werd een deel van het belang in de investeringsfondsen van ABN AMRO Participaties (AAP) van de hand gedaan. Verder meldde de bank op een beleggersdag de mogelijkheden te gaan onderzoeken voor een versimpeling van de bedrijfsstructuur.