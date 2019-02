'Lager bedrijfsresultaat voor Vopak'

Het bedrijf waarschuwde begin vorig jaar al dat de resultaten onder druk zouden komen te staan door de zwakkere vraag naar opslagdiensten in de oliemarkt en negatieve wisselkoerseffecten. Mede dankzij besparingen en de uitbreiding van opslagcapaciteit ziet Vopak de mogelijkheid om het resultaat dit jaar aanzienlijk te verbeteren.

Uit een consensus opgesteld door Bloomberg wordt door analisten een omzet voorspeld van bijna 1,3 miljard euro, een fractie lager een jaar eerder. Het bedrijfsresultaat exclusief bijzondere posten (ebitda ex-items) zou volgens de schattingen uitkomen op bijna 636 miljoen euro, van 763 miljoen euro in 2017. Op nettobasis komt de winst naar verwachting uit op bijna 263 miljoen euro. Dat was ruim 235 miljoen euro in het jaar daarvoor.

Strategisch onderzoek

Vopak hield in november een beleggersdag. Er werd toen gemeld dat het bedrijf goed op weg is met zijn strategie tot 2020. Het concern richt zich op een rendement op investeringen (roce) tussen de 10 en 15 procent. Vopak investeert in de periode 2017 tot en met eind dit jaar minimaal 950 miljoen euro in uitbreiding van zijn portfolio. De kosten moeten met 40 miljoen euro worden verlaagd tegen eind 2019.

Aan zijn aandeelhouders wil het bedrijf 25 tot 75 procent van de nettowinst uitbetalen. Dat was voorheen 25 tot 50 procent. Met het nieuwe beleid wil Vopak zorgen voor een stabiel tot groeiend dividend.

Beleggers en analisten zullen verder ook aandacht hebben voor de plannen van Vopak voor zijn terminals in Amsterdam, Hamburg, Tallinn en Algeciras. Het bedrijf is bezig met een strategisch onderzoek, waarbij de marktwaarde van die terminals wordt getest. Dit onderzoek kan resulteren in een verkoop.