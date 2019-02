'AF-KLM heeft geen trek meer in Alitalia'

Italiaanse media meldden eerder dat de Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie samen met de Amerikaanse vliegmaatschappij Delta in het noodlijdende Alitalia wilde stappen. Samen zouden ze een belang van 40 procent nemen, terwijl staatsspoorbedrijf Ferrovie dello Stato namens Italië grootaandeelhouder zou blijven.

De politieke rel tussen Parijs en Rome zou nu roet in het eten hebben gegooid. Frankrijk trok zijn ambassadeur in Italië donderdag terug, uit woede over vermeende inmenging bij binnenlandse aangelegenheden door leden van de Italiaanse regering. Zo zou een ontmoeting tussen vicepremier Luigi Di Maio met 'gele hesjes' een provocatie zijn geweest.