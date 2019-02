’Bijna evenveel vacatures online als Nederlanders’

Vakblad Werf& bericht over de analyse door Jobfeed.

Vorig jaar waren er maar liefst 44% meer online vacatures dan in 2017. Het aantal Nederlanders groeide in dat kalenderjaar met 0,6%.

Randstad

Veruit de meeste baankansen had je vorig jaar in Zuid-Holland: maar liefst een op de vijf had een standplaats in deze provincie. Meer dan de helft van de vacatures is in Zuid-Holland, Noord-Holland en Noord-Brabant.

Het meest genoemde beroep is ’medewerker klantenservice’. De meeste fulltime banen werden aangeboden door Engie, gevolgd door ING en ASML.