Column: Beleid ECB blijft langer zeer ruim

Dit zal ongetwijfeld ertoe bijdragen dat de ECB haar monetaire beleid nog langer zeer ruim zal houden, wat op korte termijn bezien goed nieuws is voor de financiële markten. Echter, de schaduwzijde van de lagere ramingen is dat, zonder ingrepen, begrotingstekorten in de eurolanden hoger zullen uitvallen dan eerder werd verwacht. Immers, bij het opstellen ervan is voor de schattingen over inkomsten en uitgaven, uitgegaan van aanmerkelijk hogere groei (en dus hogere inkomsten en lagere overheidsuitgaven).

In het licht van de spanningen tussen Rome en Brussel in 2018 en met veel pijn en moeite bereikte compromis voor het Italiaanse begrotingstekort dit jaar, is de forse bijstelling van de groeivooruitzichten voor Italië potentieel een grote bron van zorg voor de markten.

Ik zie niet in hoe de regering in Rome het tekort voor dit jaar ook maar in de buurt van het afgesproken percentage van 2,04 procent kan houden zonder behoorlijke ingrepen aan de inkomsten c.q. uitgavenkant ervan.

Spanningen kunnen uitblijven

Er zijn echter twee dingen die ervoor kunnen zorgen dat de spanningen zoals we die in 2018 hebben gezien, nu uitblijven.

In de eerste plaats omdat in mei de Europese verkiezingen op de agenda staan. Het laatste wat Brussel wil, is wind in de zeilen van de populisten blazen. Nu meteen van Italië ingrepen eisen – en in het kielzog daarvan ook van andere landen – zou precies dat als gevolg hebben.

In de tweede plaats is er het feit dat Italië in een recessie zit. Hoewel die niet diep genoeg is om Europese begrotingsafspraken op te schorten voor dat land, leert de ervaring dat Brussel zodanig flexibel is dat die Rome voorlopig met rust zal laten.

Gunstig

Wat gunstig voor de economische groei in de eurozone kan zijn, is dat de Duitse regering nu wellicht gedwongen zal zijn de economie fiscaal te stimuleren. In Duitsland lijkt de groei namelijk aanmerkelijk lager uit te komen dan eerder werd geraamd. Berlijn boekte de laatste jaren doorgaans of een overschot op de begroting of kwam uit op begrotingsevenwicht. Een fiscale stimulans in Duitsland zou de groei in de hele muntunie aanjagen.

Als ik dat alles op één hoop gooi, dan zou het me niet verbazen als de komende tijd speculatie ontstaat dat de ECB haar quantitative easing weer zal inzetten eind dit jaar of volgend jaar en het LTRO-loket voor Europese banken langer open blijft dan eerder werd aangenomen. Als dat gebeurt, dan is de komende tijd per saldo neerwaartse druk op de langetermijnrentes in de eurozone te verwachten. Ook zou het bovenstaande scenario goed nieuws zijn voor banken uit de eurozone.

Obligaties zwakke eurolanden in trek

Nu de verwachtingen over het toekomstige monetaire beleid behoorlijk omlaag zijn bijgesteld, vooral in de VS maar ook in de eurozone, de lage rentes in de sterke eurolanden én in de wetenschap dat de eurozone elk euroland dat in problemen komt, zal redden, lijken obligaties van de zwakke eurolanden met een aantrekkelijke rente, in trek te zijn. Met het vooruitzicht op lagere groei en eventueel nieuwe monetaire verruiming door de ECB, kunnen staatsobligaties van landen zoals Italië en Griekenland in waarde stijgen. Dat verklaart meen ik de recente ontwikkelingen op de kapitaalmarkt.

Onlangs meldde Griekenland zich, na jaren van afwezigheid, op de Europese kapitaalmarkt. Het land verkocht een vijfjarige lening á 3,6 procent zonder enige moeite: de emissie was vier keer overtekend. Deze week haalde Italië 8 miljard euro met een 30-jarige staatsobligatie à 3,85 procent. Er was belangstelling voor 41 miljard euro! Vorige maand leende Rome 10 miljard voor een periode van 15 jaar. Beleggers met 25 miljard euro extra visten achter het net.

Italië en Griekenland zijn de zwakste schakels in de euro-ketting. Dat zij er moeiteloos in slagen geld op te halen en de vraag veel groter is dan het aanbod van obligaties, kan erop wijzen dat het einde van quantitative easing per 31 december 2018 vooralsnog geen opwaarts effect op de rentes heeft gehad.

Italiaanse regering kan voor zomer vallen

Samenvattend: het is begrijpelijk op basis van de verlaagde groeiramingen nieuwe spanningen tussen vooral Brussel en Rome te verwachten á la 2018. Dat Italië in een recessie zit, kan Brussel echter voldoende aanleiding geven Italië deze keer met rust te laten.

Wel is iets anders waar we in mijn optiek aandacht voor moeten hebben. De Italiaanse regering is in mei 2018 aangetreden. Gemiddeld genomen zat een Italiaanse regering sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog ongeveer één jaar op de pluche. Als historie enigszins maatgevend is, kan de huidige regering nog voor de zomer vallen. Als dat gebeurt, is een stijgende rente in Italië te verwachten, net als neerwaartse druk op de Duitse en de Nederlandse rentes, als gevolg van een vlucht naar veiligheid.