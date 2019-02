TUI leidt vluchten België om naar buurlanden

Ⓒ DIJKSTRA BV

BRUSSEL (ANP/BELGA) - Vanwege de nationale staking in België leidt luchtvaartmaatschappij TUI Fly haar 36 vluchten van woensdag om naar Nederland en Frankrijk. Reizigers worden met bussen van en naar de luchthavens gebracht. De vluchten vertrekken of landen in Maastricht, Eindhoven, Amsterdam, Lille of Parijs. De maatschappij stelt mensen die hebben geboekt op de hoogte van de veranderingen.