'AkzoNobel presenteert licht lagere omzet'

De gepresenteerde consensus gaat overigens over de voortgezette activiteiten, dus zonder de resultaten van het vorig jaar afgestoten bedrijfsonderdeel Specialty Chemicals. Analisten verwachten in doorsnee dat de omzet voor de laatste drie maanden van 2018 uitkomt op 2,2 miljard euro. In het vierde kwartaal van het voorgaande jaar bedroegen de totaalopbrengsten bijna 2,3 miljard euro. ING wijst er in een eigen vooruitblik op dat AkzoNobel in het vierde kwartaal van 2017 relatief grote volumes verf aan de man bracht, waardoor de vergelijking enigszins vertekend kan zijn.

Het operationeel resultaat (ebit) komt in de consensus uit op iets minder dan 178 miljoen euro, vrijwel hetzelfde resultaat als een jaar eerder. ING denkt dat de operationele marge lager is dan de gemiddelde verwachting. Marktvorsers van de bank verwachten namelijk dat AkzoNobel hogere grondstofkosten de afgelopen periode niet altijd heeft kunnen opvangen met hogere prijzen.

Besparingsmaatregelen

De doelstellingen van AkzoNobel om de winstmarges op te voeren, zijn overigens onderwerp van debat tussen beleggers. Bepaalde investeerders denken dat de doelstellingen voor 2020 te ambitieus zijn, maar topman Thierry Vanlancker wees die scepsis in een interview met Financial Times van de hand. ,,Met alle maatregelen die we nemen, voelen we ons eigenlijk behoorlijk op ons gemak'', stelde hij.

AkzoNobel kondigde in oktober onder andere kostenbesparingen van 200 miljoen euro aan om de winstgevendheid te op te krikken. Beleggers en vakbonden zullen volgende week dan ook benieuwd zijn naar eventuele verdere details van de besparingsmaatregelen, die gepaard gaan met banenverlies.