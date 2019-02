'Wall Street stevent af op lagere opening'

De deadline van de huidige 'wapenstilstand' tussen China en de Verenigde Staten loopt op 1 maart af. Als de twee landen tegen die tijd geen akkoord kunnen bereiken, zullen extra Amerikaanse tarieven op Chinese import van kracht worden. Er staan in Peking volgende week wel weer nieuwe gesprekken tussen beide economische grootmachten op de agenda.

Chipmakers, die voor een groot deel van hun inkomsten afhankelijk zijn van China, stonden voorbeurs op verlies. Voor bijvoorbeeld Advanced Micro Devices (AMD), Micron Technology en Intel lijkt het enthousiasme bij beleggers wat minder geworden. Datzelfde geldt voor Facebook, Amazon, Apple, Netflix en Google-moeder Alphabet.

Speelgoed

De financiële markten verwerken tevens de cijfers van speelgoedfabrikanten Hasbro en Mattel. Hasbro is er niet in geslaagd om het omvallen van speelgoedwinkelketen Toys 'R' Us te boven te komen. De winst en omzet van het bedrijf achter het speelgoed van Transformers, Star Wars en My Little Pony zijn flink gedaald. Barbie-maker Mattel kwam juist met een positief cijferbericht, waarin tegen de verwachting in sprake was een kwartaalwinst.

Cosmeticabedrijf Coty profiteerde van sterke verkopen in Noord-Amerika en stond in de voorbeurshandel flink hoger. Ook de resultaten van reisboekingsbedrijf Expedia waren beter dan kenners hadden verwacht.

Visa

Verder is er aandacht voor Arconic, dat onderdelen levert aan de auto- en luchtvaartindustrie. Het bedrijf heeft besloten zich op te splitsen in twee zelfstandige bedrijven. Ook wordt er flink gesneden in het dividend.

Daarnaast laait de overnamestrijd rond de Britse betalingsdienstverlener Earthport op nu het Amerikaanse creditconcern Visa een hoger bod heeft uitgebracht. Daarmee troeft Visa zijn Amerikaanse branchegenoot Mastercard af. Het bod van Visa komt neer op omgerekend 282 miljoen euro.

De Dow-Jonesindex sloot donderdag 0,9 procent lager op 25.169,53 punten. De brede S&P 500 zakte eveneens 0,9 procent, tot 2706,05 punten. Techbeurs Nasdaq leverde 1,2 procent in tot 7288,35 punten.