Inval bij fintech Wirecard in Singapore

Volgens ingewijden zijn laptops in beslag genomen en werden werknemers en managers benaderd met vragen, schrijft de Financial Times. De zakenkrant publiceerde vorige week een artikel over vermeende fraude bij Wirecard. Een hooggeplaatste bestuurder zou verdacht worden van het gebruiken van vervalste documenten bij diverse dubieuze transacties.

Wirecard meldt in een verklaring dat er geen sluitend bewijs is gevonden na intern en extern onderzoek naar de zaak. Wirecard is voornemens juridische stappen te nemen tegen de Financial Times vanwege ,,onethische berichtgeving''. Op de beurs in Frankfurt ging het aandeel Wirecard hard omlaag na het nieuws.