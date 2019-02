Europese beurzen lager de week uit

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,5 procent lager op 527,99 punten. De MidKap verloor 2,3 procent tot 710,75 punten. De beursgraadmeters in Parijs en Londen zakten tot 0,5 procent, Frankfurt verloor 1,1 procent.

ArcelorMittal stond op het Damrak onder flinke druk nadat het bedrijf aangaf een leefgemeenschap te evacueren nabij een dam van een ijzerertsmijn van het staalconcern in Brazilië. Het aandeel leverde 4,9 procent in. De evacuatie van 200 personen volgt volgens lokale media na waarschuwingen van de autoriteiten over risico's. In januari bezweek nog een dam bij een ijzerertsmijn van de Braziliaanse mijnbouwer Vale, met veel doden en vermisten tot gevolg. De Braziliaanse autoriteiten houden nu scherper toezicht op mijnbouwers.

Grootste verliezer in de AEX was overigens Altice Europe dat 5,4 procent verloor, terwijl informatieleverancier RELX de winnaars onder de hoofdfondsen was met een winst van 1 procent.