TomTom stuurt belegger het doolhof in

De TomTom werd synoniem voor autonavigatie. Ⓒ ANP

Amsterdam - Begin deze eeuw was het revolutionair: een kastje in de auto dat je precies vertelde hoe je moest rijden. Massaal plakten we navigatiekastjes op onze voorruit. TomTom ging voorop en domineerde de markt. Dat ging zelfs zo ver dat de bedrijfsnaam TomTom altijd nog synoniem staat voor het apparaatje dat je een enkele keer nog wel eens aan een voorruit ziet bungelen. TomTom is beursgenoteerd en ook aandelen TomTom bungelen er maar wat bij.